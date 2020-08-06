​Дуда склав присягу президента Польщі та згадав у промові про Україну (оновлено)

"Я хочу бути президентом у важливих для всіх поляків питаннях".

Президент Польщі Анджей Дуда склав присягу на другий п'ятирічний термін повноважень глави держави.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Урочистість відбулася в будівлі Сейму на сесії Національних зборів. Через епідемію коронавірусу під час церемонії були введені спеціальні запобіжні заходи. Кожному із депутатів і запрошених гостей вимірювали температуру, кожен отримав маску.

"Я хочу бути президентом у важливих для всіх поляків питаннях", - заявив Дуда під час своєї інавгураційної промови.

Він запевнив, що відкритий до співпраці і що двері Президентського палацу відчинені для представників усіх політичних партій.

Оновлення. Під час промови Дуда згадав і Україну, пише "Радіо Свобода".

"Особлива можливість діяти задля безпеки нашої країни та нашого континенту з’явиться у 2022 році, коли Польща візьме на себе головування в ОБСЄ... Це важливе завдання, яке полягає й у відновленні повного суверенітету й територіальної цілісності нашого сусіда – України", - відзначив він.

Нагадаємо, Дуда займає посаду президента Польщі із серпня 2015 року. На попередніх виборах він переміг тодішнього президента Броніслава Коморовського, набравши 51,5% голосів.

У другому турі виборів президента Польщі, який відбувся 12 липня, Дуда, котрий представляв владну партію "Закон і справедливість", набрав 51% голосів. Його суперника Рафала Тшасковського підтримали 49%. 3 серпня Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди на президентських виборах.