Зеленський призначив заступником голови Офісу президента ексчиновника МВС часів Януковича — Татарова
Зеленський призначив заступником голови Офісу президента ексчиновника МВС часів Януковича — Татарова
Ультрас "Динамо" висунули ультиматум Суркісу
Ультрас "Динамо" висунули ультиматум Суркісу
Призначення Піскуна радником генпрокурорки – неправильне рішення, - радник голови ОП
Призначення Піскуна радником генпрокурорки – неправильне рішення, - радник голови ОП
Зеленський призначив начальника ГУР Міноборони (оновлено)
Зеленський призначив начальника ГУР Міноборони (оновлено)
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Капітан судна, яке привезло в Бейрут вибухову селітру, розповів, що "кожного місяця писав Путіну"
Капітан судна, яке привезло в Бейрут вибухову селітру, розповів, що "кожного місяця писав Путіну"
Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
ГоловнаСвіт

​Дуда склав присягу президента Польщі та згадав у промові про Україну (оновлено)

"Я хочу бути президентом у важливих для всіх поляків питаннях".

​Дуда склав присягу президента Польщі та згадав у промові про Україну (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда склав присягу на другий п'ятирічний термін повноважень глави держави.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Урочистість відбулася в будівлі Сейму на сесії Національних зборів. Через епідемію коронавірусу під час церемонії були введені спеціальні запобіжні заходи. Кожному із депутатів і запрошених гостей вимірювали температуру, кожен отримав маску.

"Я хочу бути президентом у важливих для всіх поляків питаннях", - заявив Дуда під час своєї інавгураційної промови.

Він запевнив, що відкритий до співпраці і що двері Президентського палацу відчинені для представників усіх політичних партій.

Оновлення. Під час промови Дуда згадав і Україну, пише "Радіо Свобода"

"Особлива можливість діяти задля безпеки нашої країни та нашого континенту з’явиться у 2022 році, коли Польща візьме на себе головування в ОБСЄ... Це важливе завдання, яке полягає й у відновленні повного суверенітету й територіальної цілісності нашого сусіда – України", - відзначив він. 

Нагадаємо, Дуда займає посаду президента Польщі із серпня 2015 року. На попередніх виборах він переміг тодішнього президента Броніслава Коморовського, набравши 51,5% голосів.

У другому турі виборів президента Польщі, який відбувся 12 липня, Дуда, котрий представляв владну партію "Закон і справедливість", набрав 51% голосів. Його суперника Рафала Тшасковського підтримали 49%. 3 серпня Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди на президентських виборах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також