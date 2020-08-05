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Панама вводитиме санкції проти своїх суден, які заходитимуть у порти окупованого Криму

Порушників суворо каратимуть.

Панама вводитиме санкції проти своїх суден, які заходитимуть у порти окупованого Криму
Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 5 серпня, відбулися перші за останні вісім років політичні консультації з Панамою. Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Панамську сторону представляв заступник голови МЗС Панами Федеріко Альфаро Бойд.

Під час перемовин вдалося домовитися про три важливі рішення: 

- активізувати економічну співпрацю, зокрема в галузях суднобудування, авіаперевезення, гідроенергетики тощо;

- МЗС Панами візьме під контроль ситуацію щодо фактів порушень правил заходу до закритих портів АР Крим суднами, що ходять під панамським прапором - порушників чекатимуть суворі санкції!

- посилити співпрацю в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН.

Очільник зовнішньополітичного відомства також подякував колезі за чудову взаємодію з питань видачі ВІП-утікачів.

Нагадаємо, наприкінці травня Кабінет Міністрів включив Панаму в список офшорних зон, внісши зміни в розпорядження №143 від 23 лютого 2011 року. Перелік оновили вдруге з початку року. У лютому уряд додав до списку Фіджі і виключив Бахрейн. З урахуванням Панами до переліку офшорних зон тепер входить 42 країни і території.

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