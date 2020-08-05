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Унаслідок вибухів у Бейруті громадяни України не отримали серйозних ушкоджень, - посол

Інформація про перебування в районі НП двох українських кораблів поки що не підтверджена. 

Унаслідок вибухів у Бейруті громадяни України не отримали серйозних ушкоджень, - посол
Фото: EPA/UPG

Унаслідок вибухів у портовій частині столиці Лівану громадяни України серйозно не постраждали, але декілька з них були травмовані.

Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ, пише "Інтерфакс-Україна"

"Є деякі сім'ї, у яких постраждало майно, будинки, квартири. Є також незначні травми, порізи, удари (у громадян України — ред.), але постраждалих серйозних поки що немає", - повідомив посол.

Він також додав, що інформація про перебування в районі вибухів двох українських кораблів наразі не підтверджена. За його словами, зараз відомо, що серйозно постраждав корабель ООН, а щодо українських громадян, українських моряків — такої інформації немає.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, що 4 серпня в портовій частині Бейрута пролунав вибух, одразу після нього - ще один. Попередньою причиною влада назвала піротехніку, однак згодом основною версією став вибух конфіскованої з корабля аміачної селітри, що зберігалася на складі в неналежних умовах протягом шести років. 

Корабель, з якої конфіскували вантаж, пов'язують з уродженцем Хабаровська (Росія).

Попередньо повідомляють про близько 100 жертв і 4000 постраждалих унаслідок вибухів, які за силою були еквівалентні землетрусу магнітудою 4,5 бали. Вибухова хвиля сягнула Кіпру, розташованого майже за 250 км на північний захід від міста.

Також повідомлялося, що з Маріуполя в Бейрут прямувало судно MERO STAR, однак його доля наразі невідома. До цього в Лівані заявляли, що неподалік від місця вибухів перебували два кораблі, що прибули з Маріуполя, однак точно не було відомо, чи їх пошкоджено. 

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