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У Бейруті внаслідок вибухів загинуло 63 особи, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)

Сейсмологи заявляють, що вибух за силою був еквівалентний землетрусу магнітудою 4,5 бала.

Фото: EPA/UPG

За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, 63 особи загинули і понад 3 тисячі постраждали, повідомляє "Новое время"

Сотні поранених доставлені в лікарні, але ще більше поранених залишилися замкнені в своїх будинках, заявив голова ліванського Червоного хреста.

Після двох потужних вибухів на місці події почалася сильна пожежа. Зараз там працюють пожежники і медики, зокрема з ліванського Червоного Хреста. У всіх лікарнях Бейрута поширене оповіщення бути готовими до надходження великої кількості постраждалих. Наплив постраждалих настільки великий, що медики не справляються.

Повідомляють, що в лікарні помер генсек ліванської партії Аль-Катаїб, який постраждав внаслідок вибуху. Серед постраждалих - дружина і дочка прем'єр-міністра країни Хасана Діабі.

Ліван просить ВООЗ і Катар допомогти надати медичну допомогу постраждалим.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

За словами губернатора, постраждала половина міста, пошкоджено будівлю міжнародного аеропорту.

Президент Лівану розпорядився, щоб армія патрулювала постраждалі райони, і скликав вищу раду оборони.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Йорданські сейсмологи заявляють, що вибух за силою був еквівалентний землетрусу магнітудою 4,5 бала. Вибух відчули навіть жителі Кіпру. Губернатор Бейрута порівняв вибух з бомбардуванням Хіросіми і Нагасакі.

Нагадаємо, у вівторок у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух поблизу будівлі редакції великої газети Daily Star напередодні вердикту суду у справі про вбивство експрем'єра Рафіка Харірі. 

Міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан заявив про велику кількість поранених і величезні матеріальні збитки.

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