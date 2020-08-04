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Північна Корея, ймовірно, розробила мініатюрні ядерні пристрої, - доповідь ООН

КНДР продовжує свою ядерну програму.

Північна Корея, ймовірно, розробила мініатюрні ядерні пристрої, - доповідь ООН
Фото: sibnovosti.ru

Північна Корея продовжує реалізацію своєї програми створення ядерної зброї, і деякі країни вважають, що вона, ймовірно, розробила мініатюрні ядерні пристрої для встановлення на боєголовки своїх балістичних ракет.

Про це йдеться у доповіді Організації Об'єднаних Націй, повідомляє "Голос Америки".

У доповіді незалежної групи експертів йдеться про те, що низка неназваних країн вважає, що останні шість ядерних випробувань у Північній Кореї допомогли КНДР розробити мініатюрні ядерні пристрої.

"Корейська Народно-Демократична Республіка продовжує свою ядерну програму, включно з виробництвом високозбагаченого урану і будівництвом експериментального легководного ядерного реактора. Одна держава, яка входить до Комітету з санкцій щодо Північної Кореї РБ ООН вважає, що КНДР продовжує виробництво ядерної зброї", - йдеться в доповіді.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин минулого тижня заявляв, що "країні більше не загрожує війна, оскільки ядерна зброя гарантує її безпеку та майбутнє".

У доповіді ООН також зазначається, що ще одна держава-член Комітету вважає, що Північна Корея "може прагнути подальшої мініатюризації, метою якої є технологічні вдосконалення, такі як пакети допомоги для проникнення або, можливо, розробка систем, які можуть нести кілька боєголовок".

Нагадаємо, Північна Корея перебуває під санкціями ООН з 2006 року через свої програми в галузі ядерної зброї та балістичних ракет. Хоча Рада Безпеки ООН постійно посилює санкції, спостерігачі регулярно повідомляють, що КНДР продовжує вдосконалювати свої програми і порушувати санкції.

Пхеньян не проводив ядерних випробувань з вересня 2017 року. У квітні 2018 року Кім Чен Ин оголосив, що його країна більше не потребує ядерних випробувань. Це рішення сприяло майже дворічним переговорам зі США, які врешті зайшли в глухий кут. А на початку 2020 року Кім Чен Ин оголосив про скасування мораторію на випробування ядерної зброї і ракет великої дальності.

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