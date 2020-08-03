Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2"

Польське Управління з конкуренції та захисту прав споживачів оштрафувало російського газового монополіста "Газпром" на 213 мільйонів злотих (57 мільйонів доларів) за відсутність співпраці в процесі розгляду проекту газопроводу "Північний потік-2".

Про це інформує Reuters.

"На початку року ми попросили "Газпром" надати нам договори, укладені його дочірньою компанією, з іншими компаніями, що фінансують будівництво "Північного потоку-2"... Компанія не надала такої інформації", - заявив керівник польського регулятора.

Польща вважає, що "Північний потік-2" зміцнить і так панівне становище "Газпрому" на європейському ринку, що становитиме загрозу енергетичній безпеці Європи.

Розслідування щодо "Північного потоку-2" триває в Польщі кілька років. Торік Управління з конкуренції та захисту прав споживачів Польщі оштрафувало одного з учасників проєкту, компанію Engie, на 40 мільйонів євро також за відмову надати документи та іншу необхідну для розслідування інформацію.

Проти будівництва "Північного потоку-2" виступають Сполучені Штати Америки. У липні США посилили тиск на європейські компанії, які беруть участь у спорудженні газопроводу "Північний потік-2".