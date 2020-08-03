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У Венесуелі 25 партій відмовилися від участі у виборах

Опозиція назвала грудневі парламентські вибори в країні "обманом".

У Венесуелі 25 партій відмовилися від участі у виборах
Фото: EPA\UPG

Понад 25 політичних партій Венесуели, включаючи основні опозиційні сили, відмовилися від участі в грудневих парламентських виборах.

Таке спільне рішення закріплене в неділю, 2 серпня, в спільній заяві опозиції, передає DW.

"Ми оголошуємо венесуельському народу і міжнародній спільноті про одностайно ухвалене рішення не брати участі в обмані, до якого закликає диктатура (президента Мадуро, - Ред.)", - йдеться в опублікованій у Twitter заяві партії "Народна воля" лідера опозиції Хуана Гуайдо.

Парламент- Національна асамблея - є єдиним державним інститутом, який перебуває під контролем опозиції. Водночас Ніколас Мадуро значно урізав повноваження цього органу, передавши їх лояльним Конституційним зборам.

США і ще близько 60 країн визнають тимчасовим президентом Венесуели Хуана Гуайдо, який проголосив себе ним ще в січні 2019 року. Незважаючи на тиск Вашингтона і катастрофічну ситуацію в економіці, Мадуро залишається при владі, спираючись на підтримку військових, а також Росії та Китаю.

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