Військово-морські та повітряні сили США провели навчання у Чорному морі

Військово-морські та повітряні сили США провели військові навчання у Чорному морі. Про це повідомило командування 6-го флоту ВМС США.

Навчання проходили у міжнародних водах та повітряному просторі.

Участь у маневрах взяли ракетний есмінець USS Porter, який у 2018 році завдавав удари по території Сирії, а також літак-розвідник Poseidon P-8A, чотири винищувачі F-16, безпілотник MQ-9 Reaper та літак-заправник KC-135 Stratotanker.

У повідомленні вказано, що відпрацювання спільних дій американських сил у Європі дозволить посилити готовність США діяти в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, ракетний есмінець Porter та літак-розвідник Poseidon залишились у Чорному морі після участі в навчаннях Sea Breeze-2020.

Через коронавірус цього року маневри провели лише на морі та у повітрі. У них взяли участь понад дві тисячі військових з України, США, Болгарії, Грузії, Норвегії, Румунії, Іспанії та Туреччини.