Поліція застрелила Романа Скрипника, який 9 днів переховувався після утримування в заручниках полкновника на Полтавщині
Поліція застрелила Романа Скрипника, який 9 днів переховувався після утримування в заручниках полкновника на Полтавщині
Лукашенко хочет победить домохозяйку с помощью “ЧВК Вагнера”
Лукашенко хочет победить домохозяйку с помощью “ЧВК Вагнера”
Аваков опублікував відео ліквідації "полтавського терориста" (оновлено)
Аваков опублікував відео ліквідації "полтавського терориста" (оновлено)
Особливий шлях: чи вдалося Швеції стримати коронавірус без масок і карантину
Особливий шлях: чи вдалося Швеції стримати коронавірус без масок і карантину
Поліція затримала чоловіка, який побив і намагався зґвалтувати жінку в поїзді "Маріуполь-Київ" (оновлено)
Поліція затримала чоловіка, який побив і намагався зґвалтувати жінку в поїзді "Маріуполь-Київ" (оновлено)
Помер комбат 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень")
Помер комбат 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень")
Кравчук дав інтерв'ю в ефірі російського пропагандистського ток-шоу
Кравчук дав інтерв'ю в ефірі російського пропагандистського ток-шоу
До червоної зони внесли Луцьк, Тернопіль і один район Чернівецької області
До червоної зони внесли Луцьк, Тернопіль і один район Чернівецької області
Українські спецпризначенці замість "калашникових" використовуватимуть штурмові гвинтівки
Українські спецпризначенці замість "калашникових" використовуватимуть штурмові гвинтівки
ГоловнаСвіт

Військово-морські та повітряні сили США провели навчання у Чорному морі

У маневрах взяв участь ракетний есмінець USS Porter.

Військово-морські та повітряні сили США провели навчання у Чорному морі
Ракетний есмінець USS Porter
Фото: U.S. Navy

Військово-морські та повітряні сили США провели військові навчання у Чорному морі. Про це повідомило командування 6-го флоту ВМС США.

Навчання проходили у міжнародних водах та повітряному просторі.

Участь у маневрах взяли ракетний есмінець USS Porter, який у 2018 році завдавав удари по території Сирії, а також літак-розвідник Poseidon P-8A, чотири винищувачі F-16, безпілотник MQ-9 Reaper та літак-заправник KC-135 Stratotanker.

У повідомленні вказано, що відпрацювання спільних дій американських сил у Європі дозволить посилити готовність США діяти в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, ракетний есмінець Porter та літак-розвідник Poseidon залишились у Чорному морі після участі в навчаннях Sea Breeze-2020

Через коронавірус цього року маневри провели лише на морі та у повітрі. У них взяли участь понад дві тисячі військових з України, США, Болгарії, Грузії, Норвегії, Румунії, Іспанії та Туреччини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також