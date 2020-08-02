Фото: EPA/UPG

Під час акції проти карантинних обмежень в Берліні 1 серпня постраждали 18 поліцейських. Про це повідомляє Німецька хвиля.

Трьох силовиків через отримані ушкодження довелося відправити до лікарні.

За даними поліції, до 17 тисяч осіб пройшли ходою вулицями Берліна. Учасники демонстрації не дотримувалися дистанції та відмовлялися одягати захисні маски.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Згодом ці демонстранти взяли участь в узгодженому владою мітингу, до якого приєдналося ще більше людей. За оцінками поліції, загальна кількість учасників склала близько 20 тисяч осіб.

Протестувальники вимагали скасувати всі карантинні обмеження. Вони закликали до "свободи" і "опору". Люди скандували: "Найбільша теорія змови - пандемія корони".

Фото: EPA/UPG

Поліція збиралася розігнати мітинг через порушення соціальної дистанції, але зіткнулася з опором.

Як повідомила місцева газета Berliner Morgenpost, одним з організаторів акції виступила ініціатива Querdenken 711 зі Штутгарта, яка стверджує, що займається захистом основних свобод. За даними видання, в неї входять прихильники теорій змови, правих екстремістів і тих, хто заперечує існування коронавіруса.

Німеччина, за даними порталу Worldometer, знаходиться на четвертому місці в Європі за кількістю інфікованих коронавірусом. В країні зареєстровано понад 211 тисяч хворих, 9 тисяч людей померли.