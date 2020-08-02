NASA прийняло рішення не відкладати політ, незважаючи на тропічний шторм над Атлантикою.

Американський космічний корабель Crew Dragon з астронавтами Робертом Бенкеном і Дугласом Херлі в автоматичному режимі відстикувався від Міжнародної космічної станції для повернення на Землю.

Трансляцію події веде NASA.

Корабель відстикувався о 1:35 за київським часом. Заплановано, що шлях Crew Dragon до Землі триватиме 19 годин.

NASA прийняло рішення не відкладати політ, незважаючи на ураган "Ісайя", який сформувався над Атлантикою. Згодом його сила впала до тропічного шторму. В агентстві відзначили, що Crew Dragon знаходиться "на безпечній траєкторії".

Корабель повинен приводнитися в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди. Це стане першим приводненням американського пілотованого корабля з 1975 року.

Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска з другої спроби стартував до МКС 30 травня. Першу спробу 27 травня скасували через погану погоду. На борту знаходились двоє астронавтів - Роберт Бенкен та Дуглас Херлі.

Це був перший в історії пілотований космічний запуск, здійснений приватною компанією. До цього людей в космос відправляли тільки держави - СРСР (Росія), США і Китай.

Крім того, для США запуск Crew Dragon став першим пілотованим польотом за дев'ять років. Після того як в 2011 році закрилася програма Space Shuttle, астронавтів NASA на МКС доставляли російські кораблі "Союз".

У разі успішного польоту США відмовиться від російських послуг. Це буде означати кінець монополії Росії на транспортування людей в космос.