Суд у США скасував смертний вирок бостонському терористу Джохару Царнаєву

Внаслідок теракту на Бостонському марафоні у 2013 році загинули троє осіб, 260 - постраждали.

Апеляційний суд першого округу США у Бостоні скасував смертний вирок 26-річному Джохару Царнаєву - одному з організаторів теракту під час Бостонського марафону у 2013 році.

Рішення ухвалено в п'ятницю, 31 липня, передає Німецька хвиля.

Суд виправдав Царнаєва за трьома пунктами обвинувачення, тому тепер проведуть нові слухання, щоб заново вирішити, до якого покарання засудити бостонського терориста. Суд погодився з позицією захисту, що проведення процесу в Бостоні завадило відібрати неупереджених присяжних.

При цьому в суді відзначили, що йдеться не про виправдання Царнаєва, який в будь-якому разі залишатиметься у в'язниці до своєї смерті. Нові слухання необхідні, аби з'ясувати, чи буде він страчений.

Президент США Дональд Трамп назвав таке рішення "недолугим". Він використав це для передвиборчої агітації, написавши, що його конкурент у президентських перегонах від Демократичної партії Джо Байден "виступає проти смертного вироку навіть для вбивць поліцейських та дітей".

Нагадаємо, у 2013 році брати Царнаєви - Джохар і Тамерлан - організували теракт на Бостонському марафоні. В результаті загинули троє мешканців Бостона, поранення і контузії отримали понад 260 осіб. Старший брат - Тамерлан - був убитий під час затримання.

Суд у Бостоні в 2015 році засудив Джохара Царнаєва до смертної кари. Його визнали винним за 30 статтями, 17 з яких передбачали покарання у вигляді смертної кари.

Адвокати Царнаєва визнали, що їхній підзахисний і його брат заклали дві бомби поблизу фінішної лінії марафону. Однак вони стверджували, що Джохар Царнаєв слідував вказівкам Тамерлана.

Джохара Царнаєва утримують у в'язниці для особливо небезпечних злочинців у штаті Колорадо.