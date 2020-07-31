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У Португалії зіткнулися поїзд і автомобіль, десятки потерпілих

За попередньою інформацією, одна людина загинула.

У п'ятницю, 31 липня, у центральному регіоні Португалії сталося зіткнення швидкісного пасажирського поїзда та машини технічного обслуговування.

Фото: twitter.com asbeiras

Попередньо, в результаті зіткнення загинула одна людина, повідомляє агентство Reuters.

За словами речника районного командування операцій з надання допомоги в Коїмбрі, поблизу якого відбулося зіткнення, у результаті ДТП є "кілька поранених".

Місцевий телеканал SIC заявив про майже 50 постраждалих в результаті аварії та одну жертву.

На місце події прибули рятувальні служби. Обставини трагедії встановлюють.

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