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У Британії послаблення карантину відклали за кілька годин до того, як вони мали набрати чинності

Великобританія є однією з найбільш постраждалих від COVID-19 країн.

У Британії послаблення карантину відклали за кілька годин до того, як вони мали набрати чинності
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відклав реалізацію частини заходів із полегшення карантину в країні за кілька годин до того, як вони мали набрати чинності 31 липня.

Уряд скасовує дозвіл на відкриття казино, боулінгів і ковзанок із 3 серпня, передає Радіо Свобода.

Також продовжено заборону на допуск уболівальників на спортивні змагання. Раніше передбачалося, що обмежену кількість уболівальників на трибуни допустять.

Першою жертвою нового рішення став чемпіонат світу зі снукеру (різновид більярду), який 31 липня стартував у місті Шеффілд. У п’ятницю шанувальники цього спорту на трибунах є, але починаючи з суботи їх не допускатимуть.

Джонсон сказав на пресконференції, що дані свідчать про приблизно 4900 нових інфікувань щодня (ще наприкінці червня їх було до 2 тисяч на день).

"Ми просто не можемо дозволити ігнорувати ці дані. Коли ці цифри збільшуються, наша оцінка полягає в тому, що нам слід натиснути гальма, щоб вірус контролювався", – вказав голова уряду, додавши, що новий перегляд заходів можливий через два тижні.

У Великобританії також зберігається правило, що вимагає носити маски в магазинах і в громадському транспорті, воно поширюватиметься і на музеї, галереї, кінотеатри та місця культу.

Великобританія є однією з найбільш постраждалих від COVID-19 країн: близько 304 тисяч інфікувань і понад 46 тисяч померлих, що є третім показником після США та Бразилії.

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