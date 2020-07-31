Австралія планує змусити Facebook і Google платити за новини

За останні 10 років у країні зникло три тисячі робочих місць для журналістів.

Австралія першою у світі змусить Facebook і Google платити медіакомпаніям за новини.

Відповідний проєкт підготувала австралійська комісія з питань конкуренції та захисту споживачів, повідомляють на сайті казначейства Австралії.

Як пише Reuters, це стало наслідком розслідування ситуації на медійного ринку та позицій на ньому американських технологічних компаній. Наприкінці минулого року уряд Австралії запропонував Facebook і Google добровільно домовитися з медіакомпаніями про умови використання їхнього контенту.

Ці перемовини зайшли в глухий кут. Тепер якщо угода не буде досягнута протягом 45 днів, рішення ухвалять на рівні уряду.

Google заявив, що державне регулювання ігнорує "мільярди кліків", які пошуковик дає австралійським ЗМІ щороку. "Воно надсилає бізнесу та інвесторам тривожний сигнал про те, що австралійський уряд втрутиться замість того, щоб дозволити ринку працювати. Це не зробить нічого для розв'язання фундаментальних викликів щодо створення бізнес-моделі, придатної для цифрової епохи", - цитує агентство керуючого директора Google в Австралії та Новій Зеландії Мела Сілву.

Австралійські медіа, навпаки, підтримали урядову ініціативу. "Поки інші країни говорять про недобросовісну та згубну поведінку технічних гігантів, уряд Австралії вживає перших у світі заходів", - сказав голова News Corp Australia Майкл Міллер.

За останні 10 років у Австралії зникло понад три тисяч робочих місць для журналістів. Це пов'язано з тим, що рекламна виручка, яка раніше йшла в медіа, почала осідати в кишенях Google і Facebook. З кожних 100 австралійських доларів, які витрачають на інтернет-рекламу, крім оголошень, приблизно третина потрапляє до Google і Facebook.