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На виборах у США вперше можна буде проголосувати українською

Українська мова буде доступна на виборах усіх рівнів.

На виборах у США вперше можна буде проголосувати українською
Фото: EPA/UPG

Виборці в окрузі Кук в американському штаті Іллінойс, куди входить місто Чикаго та його передмістя, на виборах у США цього року вперше зможуть проголосувати українською мовою.

Про це повідомляє Голос Америки.

Українська мова буде доступна на виборах усіх рівнів: як президентських, так і місцевих та до Конгресу.

“Українська мова буде в бюлетенях, на електронних табло на станціях голосування. Більше того, буде також можливість прослухати аудіо для людей, які не зможуть прочитати. Також будуть таблички з вказівними знаками на виборчих дільницях - вхід, вихід, куди йти. Тобто весь процес виборів буде перекладено на українську мову", - йдеться у повідомленні.

Окрім української, виборчий процес також зроблять доступним 12 різними мовами, серед них польською та російською.

Перекладом будуть займатись сертифіковані фірми, після чого українські активісти його ще раз перевірять на відповідність.

Округ Кук в штаті Іллінойс - перший у США, який додав українську мову до виборчого процесу. В Чикаго проживає понад 46 тисяч українців.

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