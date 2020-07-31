Наступна зустріч "Люблінського трикутника" пройде в Україні вже цієї осені

Голова МЗС України відзначив, що вже йде робота над змістовним наповненням нового партнерства.

Наступна зустріч голів МЗС України, Литви і Польщі, які цього тижня утворили "Люблінський трикутник", пройде вже цієї осені в Україні.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми вже працюємо над змістовним наповненням нашого нового партнерства, вже будуємо плани і вважаємо, що "трикутник" має стати важливим елементом конфігурації сил у Центральній Європі і Європі загалом. Можу вам повідомити, що ми досягнули домовленості з нашим польським і литовським колегою про те, що наступна зустріч міністрів закордонних справ "Люблінського трикутника" відбудеться в Україні вже восени цього року. Ми налаштовані на підтримання динамічного діалогу", - повідомив він.

Фото: МЗС

Міністр додав, що вперше за часи Незалежності Україна створила міжнародне об'єднання на західному векторі.

"Зазвичай ми або приєднуємося, або прагнемо приєднатися до вже наявних структур", — додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що 28 липня Кулеба повідомив про створення "Люблінського трикутника" — формату співпраці, який, за його словами, не обмежиться лише питаннями безпеки, мова йтиме також про економіку, торгівлю, інвестиції, туризм, інфраструктуру, "про все те, що здатне ще тісніше об’єднати наші країни, зробити Центральну Європу ще сильнішою і зробити Європу загалом ще сильнішою".