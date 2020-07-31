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Французька економіка впала на рекордні 13,8% через коронавірус

Найнижча точка падіння припала на квітень.

Французька економіка впала на рекордні 13,8% через коронавірус
Фото: EPA/UPG

Французька економіка у другому кварталі 2020 року впала на рекордні 13,8% через кризу, спричинену пандемією коронавірусу.

Про де повідомляють на сайті французького статистичного інституту INSEE.

Оскільки в першому кварталі ВВП упав на 5,9%, Франція офіційно увійшла в рецесію (спад економіки протягом двох кварталів підряд).

Порівняно з аналогічним кварталом попереднього року ВВП упав на 19%.

"Падіння ВВП у першій половині 2020 року пов'язано із закриттям "некритичних" підприємств у контексті впровадження локдауну з середини травня до початку травня. Поступове зняття обмежень призвело до поступового відновлення економічної активності у травні та червні, найнижча точка була досягнута у квітні", - йдеться в повідомленні.

Франція - друга за величиною економіка Європейського Союзу. У Німеччині, яка є найбільшою, зафіксували падіння на 10,1% порівняно з попереднім кварталом.

Офіційна статистика ВВП України за другий квартал, яка дозволить оцінити масштаби падіння економіки, буде оприлюднена Державною службою статистики у вересні.

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