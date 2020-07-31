Порушень і затримань зафіксовано не було.

Фото: EPA/UPG

Передвиборчий пікет кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської в Мінську в четвер, 30 липня, відвідали не менше 63 тис. людей.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З 17:30 до 20:30 за підрахунками наших спостерігачів на мітинг прийшли не менше 63 тис. людей", - йдеться в повідомленні позбавленого акредитації правозахисного центру "Весна".

Підрахунок проводила волонтерська ініціатива спостереження #ControlBY, яка діє в Білорусі з 2012 року.

На мітингу було посилено заходи безпеки і місце для проведення агітаційних пікетів у парку Дружби народів ще з ранку обнесли металевою огорожею. На вході також були встановлені рамки огляду.

Порушень і затримань зафіксовано не було.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі мають відбутися вибори президента. Олександр Лукашенко балотується на шостий термін поспіль. Його основних суперників не допущено до виборів, багатьох людей заарештовано. У країні відбуваються акції протесту, як організовані опозицією, так і стихійні. Їх учасників і журналістів, котрі висвітлюють протести, затримують.

Позвчора під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК "Вагнер", котрі планували дестабілізувати ситуацію в країні у період виборчої кампанії. За даними держагентства БелТА, всі вони є громадянами РФ. Деякі з них - уродженці України.

Згодом з’ясувалося, що серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.

Пізніше повідомили, що МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом.

Заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос заявив, що Україна може вимагати видачі своїх уродженців, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками. СБУ підтвердила намір екстрадувати їх.