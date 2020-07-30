Євросоюз оновив список "безпечних" для в'їзду країн

Рада Європейського Союзу переглянула список країн, для яких відкриті кордони.

Про це повідомляють на сайті Ради ЄС.

У список не додали жодної нової країни, водночас з нього викреслили Алжир.

Так, з 31 липня ЄС рекомендовано відкрити кордони для жителів 12 країн: Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю, а також Китаю за умови підтвердження взаємності.

Для громадян України, крім окремих категорій, в'їзд залишається закритим.

Раніше ЄС виключив із цього списку Сербію та Чорногорію. Наступний перегляд відбудеться за два тижні.

Нагадаємо, ЄС має намір залишити зовнішні кордони закритими для більшості приїжджих з інших країн щонайменше ще на два тижні.

З 6 липня 10 країн дозволили українцям в'їзд на свої території. Громадяни України можуть в'їжджати до Албанії, Великої Британії, Словенії, США, Сербії, Туреччини, Єгипту, Чорногорії, Хорватії та Мексики. Кожна країна періодично переглядає дозвіл на поїздки, зокрема, на основі постійного моніторингу рівня захворюваності на COVID-19 в Україні, умов взаємності тощо. Також кожна держава запроваджує свої умови в'їзду іноземців.

Європейський Союз з 1 липня відкрив зовнішні кордони для громадян 20 країн, Україна до цього переліку не увійшла. Кордони відкрили для країн, в яких рівень захворюваності на коронавірус дорівнює або нижчий за середній показник по ЄС за два тижні на 100 тисяч осіб.