Криклій назвав країни, куди українці можуть полетіти на відпочинок

Поки що українці можуть поїхати на відпочинок у п’ять країн, проте кожна з них висуває до туристів з України певні вимоги.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Куди можуть полетіти українці на відпочинок станом на зараз? Болгарія - за наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття; Туреччина, Єгипет - в'їзд і повернення без обмежень; Чорногорія - 14-денна самоізоляція по прибуттю в Україну", - написав Криклій у Telegram.

Також за інформацією міністра, можна відпочивати й у Хорватії, але при в'їзді туди обов'язковий негативний ПЛР-тест, зроблений протягом останніх 48 годин.

Криклій нагадав, що ПЛР-тест можна зробити перед вильотом просто в аеропорту, оскільки в "Борисполі", Львівському і Одеському аеропортах встановлено ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестування.

Також міністр наголосив, що дані про можливість в’їзду змінюються щодня залежно від епідеміологічної ситуації в країнах. Тому перед поїздкою варто обов’язково перевіряти інформацію.

Нагадаємо, вчора Болгарія змінила правила в'їзду для українців.