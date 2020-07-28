МОЗ оновило перелік країн зеленої та червоної зон

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення внесені до зеленої та червоної зон.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані МОЗ.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 66,7 активного випадку COVID-19 на 100 тис. населення. Тож Україна належить до країн червоної зони.

Водночас у списку країн червоної зони опинилася Албанія, в якій зафіксовано 67,52 активного випадку COVID-19 на 100 тис. населення, Болгарія - 68,14, Сербія - 104,74.

У зеленій зоні - популярні туристичні напрямки Туреччина та Єгипет. А також Чехія, Греція, Польща, Хорватія, Італія, Швейцарія, Австрія, Кіпр, Словенія, Словаччина, Угорщина, Грузія.

Водночас станом на 27 липня немає даних про кількість активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення у Великій Британії, Швеції та Іспанії.

Нагадаємо, у країнах Європи припускають, що ймовірна друга хвиля COVID-19, і все активніше готуються до цього - розглядають можливість повернути деякі обмеження.