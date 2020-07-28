Чоловік повідомив, що в РФ його переслідують за політичні та релігійні погляди.

У понеділок, 27 липня, неподалік від пункту пропуску "Юнаківка", що на Сумщині, група реагування прикордонників виявила 45-річного громадянина Росії, який пішо незаконно перетнув кордон України з РФ.

Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби.

"Під час з’ясування обставин правопорушення чоловік звернувся до співробітників Державної прикордонної служби про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту як біженець. У ході бесіди росіянин повідомив, що в Росії він переслідується за політичні та релігійні погляди, а тому не міг там більше залишатися", - йдеться в повідомленні.

Після проведення визначених у таких випадках законодавством заходів громадянина Росії направлено до органів Державної міграційної служби.

Нагадаємо, у січні російський журналіст, якого звинувачують у наклепі на близького до Путіна олігарха, отримав притулок у Латвії.