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Болгарія змінила правила в'їзду для українців

З 30 липня громадяни повинні пред’явити негативний ПЛР-тест.

Болгарія змінила правила в'їзду для українців
Фото: bgflags.com

Уряд Болгарії ускладнив в’їзд на свою територію туристам з низки країн, серед яких Україна.

Відповідна заява оприлюднена на сайті міністерства охорони здоров’я Болгарії.

Відповідно до неї, з 28 липня громадяни Північної Македонії, Сербії, Албанії, Косова, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту можуть в'їхати в Болгарію з негативним ПЛР-тестом, зробленим упродовж останніх 72 годин.

Для громадян України вимога пред’явити негативний ПЛР-тест діє з 30 липня.

Також зазначається, що в’їзд з негативним ПЛР-тестом дозволено громадянам інших третіх країн, які їдуть із певних причин: діяльність сезонних сільськогосподарських працівників і працівників сфери туризму; подорожі з навчальною метою; мандрівники з гуманітарних міркувань і торговельна, економічна та інвестиційна діяльність.

ПЛР-тест не потрібен особам, які прибувають до Болгарії з країн-членів ЄС, Великої Британії, країн Шенгенської зони, а також з Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Республіки Корея, Таїланду, Тунісу, Уругваю.

Раніше Хорватія ввела для українців обов'язкову 14-денну самоізоляцію або наявність тесту на коронавірус.

Крім того, з 27 липня українцям заборонено відвідувати Австрію, якщо в'їзд відбувається не з країни ЄС. Однак навіть при цьому необхідно показати ПЛР-тест і пройти карантин. 

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