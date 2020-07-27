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Частина Києва залишилася без електрики через аварію на ТЕЦ (оновлено)

Комунальники обіцяють усунути несправності впродовж трьох годин.

У понеділок ввечері, 27 липня, частина Києва залишилася без електроенергії. Зупинилися тролейбуси, перестали працювати світлофори.

Електроенергія зникла близько 19:00, передає Інформатор.

У Голосіївському районі світло пропало і через 10 хвилин включилося, частина Шевченківськового, Печерського та Солом'янського району станом на 19:25 були все ще знеструмленими.

Жителі Позняків повідомляють, що в них теж був стрибок напруги, на кілька хвилин світло пропало, але увімкнулося.

На Березняках світло зникало двічі на кілька хвилин.

У ТРЦ Ocean Plaza через відсутність світла людей евакуювали з будівлі.

На станції метро "Дружби Народів" теж раптово згасло світло. Люди виходять назовні. Те саме відбулося на станції "Печерська".

"Через непрацюючі світлофори на дорогах - колапс, регулювальників немає. Тролейбуси теж зупинилися", - пише видання.

Фото: Інформатор

"Київпастранс" повідомив про затримку руху тролейбусів маршрутів №№1,3,5,7,8,9,12,15,17,38,40,40к,42д,43,50.

"Бессарабська пл., Либідська пл., Солом'янська пл., Бульвар Дружби народів, Залізничне шосе - немає напруги в мережі оператора міських електромереж", - йдеться у повідомленні.

Користувачі надіслали фото диму невідомого походження над ТЕЦ.

Фото: Інформатор

У пресслужбі Київської міської державної адміністрації повідомили, що через пошкодження обладнання на теплоелектроцентралі №5 перебої з електропостачанням у понеділок увечері можуть бути у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах Києва.

"Міські служби усувають пошкодження обладнання на ТЕЦ-5: в Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах можуть бути перебої з електропостачанням. Сьогодні сталося пошкодження обладнання на Київській теплоелектроцентралі №5, розташованій на вулиці Промисловій", - йдеться у повідомленні КМДА.

Фото: www.facebook.com/kyivcity.gov.ua

Зазначається, що наразі підрозділи комунального підприємства "Київтеплоенерго" працюють на місці для оперативного усунення та відновлення роботи обладнання. Також здійснюється перепідключення споживачів.

Орієнтовний термін виконання робіт - три години.

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