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У центрі Києва планують збудувати мечеть, - посол Туреччини

Наразі триває обговорення її дизайну.

У центрі Києва планують збудувати мечеть, - посол Туреччини
Архивне фото
Фото: Сергей Нужненко

Триває обговорення дизайну мечеті, будівництво якої планується в Києві. Питання місця її зведення здебільшого вже вирішене. 

Про це заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна - це дім для значної кількості мусульман, включно, звичайно, кримських татар. Особливо після 2014 року ми бачимо, що багато кримських татар мусили переїхати, і в Києві мешкає значна спільнота. До нас звернулися з проханням про співпрацю і допомогу Україні та її мусульманському співтовариству - побудувати мечеть у Києві. Питання землі значною мірою вирішене. Обговорення дизайну зараз триває", - сказав Гюльдере.

Він додав, що після того, як ця фаза обговорення дизайну мине, буде можливість запустити офіційні процедури затвердження.

"У Києва дуже красивий пейзаж, це дуже гарне місто, і я абсолютно переконаний, що цей проєкт особливо, унікально доповнить красу Києва, його багаті контури і вигляд", - наголосив посол.

За його словами, мечеть планують побудувати в центрі Києва, а більше деталей з'явиться в найближчі місяці.

"Поки що варто сфокусуватися на дизайні. Коли буде виконана ця робота, почнуться офіційні процедури затвердження - і потім стане відомо, де вона буде. Але я можу сказати, що планується її побудувати в місці, розташованому в центрі Києва. Сподіваюся, що більше деталей з'явиться найближчими місяцями", - поінформував дипломат.

Нагадаємо, минулого року кримськотатарська громада заявила про плани побудувати в Києві найбільшу мечеть в Україні. Зазначалося, що проєкт споруди і бюджет уже готові.

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