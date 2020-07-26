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Бойовики 27 липня відновлять пропуск через блокпост "Оленівка"

Громадян пропускатимуть лише один день, до 18:00.

Бойовики 27 липня відновлять пропуск через блокпост "Оленівка"
Фото: npu.gov.ua

Російсько-окупаційні сили у понеділок, 27 липня, відновлять пропуск через лінію розмежування у Донецькій області. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Окупанти на один день відкриють блокпост "Оленівка", який межує з українським КПВВ "Новотроїцьке". 

За даними окупантів, завтра пропуск через блокпост "Оленівка" здійснюватиметься з 9:00 до 18:00 на в'їзд та виїзд. На блокпості бойовиків діятимуть певні правила:

- для в'їзду на окуповану територію необхідно мати дозвіл "міжвідомчого оперативного штабу" бойовиків;

- для виїзду з окупованої території необхідно мати прописку на підконтрольній українському уряду території.

При цьому всі особи, які прибувають на окуповану територію, повинні пройти обов'язкову 14-денну обсервацію.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 липня, пункт пропуску "Оленівка" також відкривали на один день для виїзду та в’їзду громадян.

10 червня була відновлена робота КПВВ "Станиця Луганська" в Луганській області і "Мар'їнка" - в Донецькій. Однак бойовики блокували пропук людей. 13 червня окупанти почали пропускати громадян через КПВВ "Станиця Луганська".

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