Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак закликав не піддаватися "керованим провокаціям" і "гібридним проявам паніки" навколо перемир'я.

Про це йде мова в його заяві напередодні 27 липня, коли починається нова спроба повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі.

Він сказав, що перемир'я не позбавляє військових права на відповідь у випадку порушення противником домовленостей.

"Закликаю не піддаватися керованим провокаціям, гібридним проявам паніки, зберігати спокій та об’єднуватися довкола свого Війська та своїх захисників. Збройні Сили України завжди будуть віддані присязі українському народові, і, сподіваюсь, що дана наймасштабніша фундаментальна спроба забезпечити глобальне перемир’я, дасть можливість нашим політикам та дипломатам, зміцнюючи обороноздатність держави, рухатися далі задля досягнення довгоочікуваного миру", - заявив Хомчак.

Нагадаємо, що з 00:01 27 липня починається нова спроба повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування. Військові стверджують, що підготовка до цієї події є безпрецедентною. На кожній українській позиції буде додатковий контроль за припиненням вогню. Його будуть здійснювати спеціально відряджені українські військовослужбовці.