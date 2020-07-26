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Біля автомийки у Харкові вибухнула граната

В приміщенні розбито вікна, пошкоджено фасад.

Фото: facebook.com / Сергей Чиж

У Харкові біля автомийки на Глібовській вулиці вночі в неділю вибухнула граната.

Як повідомляє місцева поліція, розбиті вікна та пошкоджений фасад виявив власник. Він і подзвонив на 102 близько 12:40.

Поліціянти попередньо встановили, що вибухнула ручна граната РГД-5.

"До поліції від власника автомийки за адресою вулиця Глібівська, 1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні розбиті вікна, пошкоджений фасад та перед будівлею в землі утворена воронка. Вибухотехнічних управлінням оперативно та чітко встановлено, що вночі відбувся вибух ручної гранати РГД-5. Слідчі під процесуальним керівництвом встановлюють всі обставини та проводять розслідування за ч.4 ст.296 КК України", - написав у фейсбуці керівник Слідчого управління ГУ НП України в Харківській області Сергій Чиж.

Від вибуху ніхто не постраждав.

Фото: facebook.com / Сергей Чиж

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

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