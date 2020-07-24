На Харківщині поліція звільнила чоловіка, якого викрали учасники етнічної злочинної групи. Вони вимагали за його звільнення 20 тисяч доларів США.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Наразі життю та здоров’ю звільненого чоловіка нічого не загрожує. Троє учасників групи затримані, їм планують вручити повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу - ч. 2 ст. 189 (нимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Поліцейські встановили, що зловмисники приїхали до будинку 39-річного чоловіка та почали вимагати в нього неіснуючий борг. Потерпілий відмовився передати кошти вимагачам, оскільки, за його словами, жодних боргових зобов’язань не мав. Спершу учасники групи почали погрожувати йому побиттям, а потім схопили, посадили в авто та повезли в невідомому напрямку. Батькові потерпілого сказали, що повернуть сина за викуп - 20 тисяч доларів.

Оперативники залучили до проведення спецоперації бійців КОРДу, оскільки зловмисники були озброєні та погрожували батькові потерпілого. Під час передачі 20 тисяч доларів викупу вимагачів затримали.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

"Всі троє фігурантів – учасники етнічної організованої групи віком від 28 до 39 років, мешканці Харківської області. Вони вже мають багату кримінальну історію: були судимі за побиття та майнові злочини. Їх затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. За місцем мешкання зловмисників та їх близького оточення слідчі проводять санкціоновані обшуки", - зазначили в поліції

Найближчим часом затриманим буде вручене повідомлення про підозру.

Нагадаємо, у лютому у Дніпрі КОРД звільнив викрадену заради $300 тис. викупу жінку-підприємця.