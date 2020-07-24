У суботу в Києві місцями короткочасний дощ, до + 28

Дощитиме також на заході країни.

25 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, у другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, удень +26...+28 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, удень помірні короткочасні дощі, на Закарпатті місцями сильні дощі, грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, удень +22...+29 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, удень помірні короткочасні дощі, місцями сильні дощі, температура вночі +12...+17 градусів, удень +14...+19 градусів.

У Моршині вночі без опадів, удень короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, удень +24...+26 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, температура вночі +14...+16 градусів, удень +25...+27 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями сильні дощі, температура вночі +14...+16 градусів, удень +26...+28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Житомирській області місцями короткочасний дощ, у Київській області в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+17 градусів, у Чернігівській і Сумській областях +8...+14 градусів, удень +22...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Вінницькій області місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, удень +24...+31 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, удень +24...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, удень +26...+32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, удень +26...+31 градус.

У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, удень +28...+30 градусів.

Станом на 9:00 24 липня температура води в Чорному та Азовському морях становила +22 ... + 26 градусів, в Дніпрі біля Києва +23 градуси.