Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)

Київського бізнесмена Ігоря Плекана, якого в націоналістичній організації "С14" називали організатором замаху на координатора Сергія Мазура, розстріляли під Борисполем.

Про це ввечері 23 липня повідомив телеканал ICTV.

Зазначають, що 44-річний київський бізнесмен, віцепрезидент боксерського клубу Ігор Плекан разом із 7-річним сином їхав на дачу в селі Артемівка Бориспільського району, коли неподалік залізничного переїзду невідомі вискочили з кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів.

"У чоловіка влучили щонайменше чотири кулі, проте він зміг з’їхати з дороги в поле, проїхав ще 300 м і зателефонував дружині. Весь цей час поряд був син, якого дивом не поранили. Кілери дали переляканому хлопчику шанс на порятунок і наказали тікати якнайдалі", - йдеться в сюжеті.

Фото: скрін відео ICTV *Надзвичайні новини*

Фото: скрін відео ICTV *Надзвичайні новини*

Хлопчик побіг додому, а потім показав матері, де шукати батька. Проте рятувати його було запізно - поранення були смертельними.

Дружина бізнесмена розповіла, що погрози від невідомих надходили регулярно, але чоловік увесь час її заспокоював.

У ГО “Основа майбутнього” (наступниця С14) заявили, що вбитий - організатор замаху на їхнього активіста Мазура.

Оновлення 10:57. У пресслужбі поліції Київщини підтвердили вбивство 44-річного чоловіка поблизу села Артемівка.

"Невідома особа здійснила прицільні постріли з пістолета в автомобіль Тoyota Сamry, за кермом якого знаходився 44-річний житель міста Києва. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. В салоні також був син загиблого. Хлопчик не постраждав", - повідомили правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України - умисне вбивство.

Фото: скрін відео ICTV *Надзвичайні новини*

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня 2018 року у квартиру лідера С14 Мазура в Борисполі кинули вибуховий пристрій. Постраждав батько активіста, його госпіталізували. Після інциденту Мазур заявив, що його шукали невідомі за кілька днів до вибуху.

Раніше Сергій Мазур у січні 2020-го розповідав в інтерв’ю "Главкому", що замах на нього організував Ігор Плекан.

"Не можу сказати, що він великий кримінальний авторитет, але в нього є своє умовне кілерське бюро. Він паралельно займається "кришуванням" гральних автоматів, незаконних наливайок... Я міг би про цю особу значно більше розказати, але якщо коротко: у нього є банда, яка займалася абсолютно всім. І таке замовлення вже не вперше надходить до нього з Росії”, - розповів активіст.

За словами Мазура, саме банда Плекана 2017 року кинула гранату під Кабміном, коли поранили родину героя України, керівника роти снайперів 79 десантної бригади Валерія Чибінєєва.

Коментуючи повідомлення про вбивство Плекана, Мазур заявив, що після замаху на нього були затримані виконавці, але про організатора і замовника злочину не йшлося.

"І от учора я дізнався, що організатора Ігоря Плекана розстріляли невідомі особи. І частину з цих «невідомих» я по прізвищах знаю. Це конкретні поліцейські, які, попри всі докази і обіцянки, не затримали його ще півтора року тому і не зберегли тим самим убивці життя", - написав активіст у фейсбуці.