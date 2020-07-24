Фото: facebook.com/synegubov.oleg

"Укравтодор" відкрив першу чергу дороги в обхід Полтави з 518-метровою і 400-метровою естакадами, будівництво якої відбувалося за фінансування Світового банку.

Про це повідомляє "Укравтодор" у фейсбуці.

Зазначається, що перша черга обходу - це 5,5 км сучасного хайвею, 400-метрова залізобетонна естакада, 518-метрова металева естакада висотою 30 метрів, кільцева транспортна розв’язка, три шляхопроводи, а також дворівнева транспортна розв’язка європейського рівня.

Нова дорога сполучатиме автомобільні дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський та М-22 Полтава - Олександрія та допоможе розвантажити місто від транзитного транспорту, який рухається в сторону Кременчуга.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

"Я вдячний усім, хто долучився до будівництва цього об’єкту. В сучасній історії України 520-метрова естакада – це дійсно вражає, та я впевнений, що у рамках програми президента «Велике будівництво» щорічно ми матимемо ще більше таких об’єктів", - сказав голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Він також наголосив, що будівництво стало можливим у рамках другого проєкту співпраці України та Світового банку.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов разом із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком, головою "Укравтодору" Кубраковим та начальником Служби автодоріг у Полтавській області Іваном Краповницьким запустили рух об’їзною дорогою навколо Полтави - від села Супрунівка до Розсошенців.

Фото: facebook.com/synegubov.oleg

Фото: facebook.com/synegubov.oleg

"Ця нова дорога допоможе розвантажити обласний центр. Транзитні автівки, особливо вантажівки, прямуючи до Харкова або Кременчука, оминатимуть Полтаву. Це – перша черга будівництва. Проєктувати другу вже розпочали. Об'їзна дорога є частиною автошляху Київ – Харків – Довжанський, полтавський відрізок якої ми завершимо ремонтувати наприкінці літа", - написав Синєгубов у фейсбуці.

Фото: facebook.com/synegubov.oleg

Нагадаємо, 28 червня президент Володимир Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо фінансування розвитку дорожньої галузі.

18 червня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік", який дозволяє використовувати гроші з фонду боротьби з COVID-19 на будівництво і ремонт доріг, а також закупівлю обладнання для лікарень.

Раніше Зеленський заявляв, що хотів би стати президентом, при якому в Україні побудують всі дороги.