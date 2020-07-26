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Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі

Тіло виявили під час асенізації.

Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі
Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова, який зник 24 липня в селі Строганівка біля Сімферополя, знайшли мертвим. Тіло Муси Сулейманова виявили в зливній ямі біля дому, повідомляється в фейсбуці "Кримського дому". Це також підтвердили кримські надзвичайники.

Кореспондент "Кримської солідарності" у прямому ефірі повідомив, що близько 11 години ранку до будинку приїхала асенізаційна машина, і її водій нібито і знайшов хлопчика.

Територія була оточена для проведення слідчих дій.

Муса Сулейманов, листопад 2019 року
Фото: Ескендер Ганієв
Муса Сулейманов, листопад 2019 року

Нагадаємо, що Муса Сулейманов зник безвісти 24 липня. Востаннє його бачили близько 18-ї години, коли дитина гралася в пісочниці біля будинку.

Окупаційна влада Криму порушила справу за фактом зникнення хлопчика за ч.2 ст.105 КК РФ - вбивство малолітньої особи.

Батько Муси Руслан Слейманов є фігурантом "справи Хізб ут-Тахрір". Його утримують в установах Федеральної служби виконання покарань Росії. 

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