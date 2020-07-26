У Зайцевому через обстріли спалахнуло поле

Унаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ у селищі Зайцеве Донецької області сталося загоряння поля, вогонь перекинувся на будинки. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Донбас.Реалії".

За свідченнями очевидців, горить щонайменше 10 подвір’їв.

За інформацією ресурсу "Новинарня" по обіді в неділю, 26 липня, про займання повідомили військовослужбовці підрозділів ЗС України, присутні в населеному пункті. За їхніми словами, після двох “приходів” з боку окупаційних військ спалахнуло поле, і вогонь перекинувся на село.

Пожежу гасять військові двох частин ЗСУ, для яких Зайцеве є зоною відповідальності, а також працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: https://novynarnia.com/

Вогонь поширюється трав’яною підстилкою з огляду на суху, спекотну погоду, що встановилася на Донбасі.

Фото: novynarnia.com

Напередодні пресслужба обласної ДСНС попереджала, що в неділю, 26 липня, на всій території Донеччини збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас).

Смт Зайцеве на Горлівському напрямку розташоване на лінії розмежування та розділене на частини, які контролюють українські війська та окупанти з 1-го армійського корпусу ЗС Росії на Донбасі (так звана “народна міліція ДНР”).

Нагадаємо, у Луганській області рятувальники на другу добу погасили пожежу, що виникла поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва.

Інформація про загоряння унаслідок обстрілу надійшла рятувальникам 22 липня. До гасіння було залучено 252 осіб та 51 од. техніки, з них від ДСНС - 170 осіб і 41 од. техніки (у тому числі один піротехнічний розрахунок).