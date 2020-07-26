Фотографію котика в банці та відео з ним користувач виклав в інстаграм.

Національна поліція затримала чоловіка зі Львівщини, який заради розваги закрив у банці кошеня та виклав це в інстаграм.

Фотографію котика в банці та відео з ним користувач виклав у сторіс.

Згодом він записав ще одне відео, назвавши це невдалим жартом. "Любі друзі, то був просто жарт, зла шутка. З котом всьо в порядку. Не знаю, чо воно так набрало популярності. Банка не була закрита", - сказав чоловік.

Але поліцію це не переконало, і в неділю, 26 липня, його затримали для реєстрації провадження. Чоловіка відвезли в Сокальське відділення поліції для перевірки та внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Як повідомляє Zaxid.net, затриманому 28 років, він проживає в одному з сіл Сокальского району.

На фотографії поліції чоловік тримає кошеня, тому можна припустити, що тварина не постраждала. "Він нам показав банку, у яку запхав кота, там є зроблені отвори, щоб тварина дихала. З твариною зараз все добре", – розповів Іван Шеремета, начальник сектору кримінальної поліції Сокальщини.

Фото: facebook.com / Червоноградський відділ поліції

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