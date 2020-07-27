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​У Криму назвали причину смерті трирічного Муси Сулейманова

"Ознак насильницької смерті не виявлено. Причина загибелі дитини – утоплення".

​У Криму назвали причину смерті трирічного Муси Сулейманова
Муса Сулейманов, листопад 2019 року
Фото: Ескендер Ганієв

У підконтрольному Росії управлінні МВС в окупованому Криму заявили, що з’ясували причину смерті трирічного Муси Сулейманова в селі Строганівка під Сімферополем. За їхніми даними, дитина потонула.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Раніше повідомляли, що тіло хлопчика знайшли в одній із вигрібних ям поруч із будинком.

"Згідно з результатами розтину, ознак насильницької смерті не виявлено. Причина загибелі дитини – утоплення", - йдеться в повідомленні МВС Росії.

Зазначається, що час настання смерті відповідає часу зникнення.

У поліції тепер установлюють обставини загибелі дитини.

Нагадаємо, Муса Сулейманов зник 24 липня. До його пошуків були залучені підконтрольні Росії працівники поліції та МНС, кінологи, волонтери російської громадської організації "Ліза Алерт". Російська прокуратура в Криму відкрила справу за статтею Кримінального кодексу РФ про "вбивство малолітньої особи".

Батько дитини Руслан Сулейманов перебуває під арештом у слідчому ізоляторі. 23 липня суд у місті Сочі в Росії продовжив йому арешт до середини вересня. Він проходить у влаштованій Росією другій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір".

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