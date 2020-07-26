Українські воїни отримали винагороду за знищену техніку окупантів

За даними Міністерства оборони українські воїни з початку 2019-го і станом на липень 2020 року отримали 1,9 млн гривень за знищення російської техніки. Усього було ліквідовано 76 одиниць військової техніки окупантів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Як ідеться в повідомленні, за період 2019-20 років збройні формування Російської Федерації зазнали численних втрат за кількістю БПЛА, армійських вантажівок, гармат, мінометів тощо.

"За успішне виконання бойових завдань упродовж 2019-20 років військовослужбовцям виплачено винагороду в розмірі 6,3 млн гривень (з них 2,5 млн у 2020 році). За участь у бойових діях за цей самий період - 34,1 млн гривень (з них 12,9 млн у 2020-му)", - йдеться на сайті міністерства.

Зазначимо, винагорода за знищену (захоплену) техніку розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від особистого внеску.

Винагорода за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) розподіляється між військовослужбовцями, які виконували завдання, залежно від особистого внеску та періоду участі у виконанні завдання. Виплачується на військову частину.

Нагадаємо, на початку липня українськими військовими за добу було знищено один бліндаж та дві самохідні артилерійські установки загарбників, які розміщувалися на вогневих позиціях противника із суттєвим порушенням лінії відведення згідно з Меморандумом та Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей. У результаті операції вісьмох окупантів було вбито, ще одного поранено.

У штабі ООС зазначили, що "агресія супротивника була придушена, моральний дух зломлений – у підрозділах окупаційних військ РФ морально-психологічний стан різко погіршився".