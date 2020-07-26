Кличко піймав двух графітчиків і влаштував їм "виховну бесіду"
Кличко піймав двух графітчиків і влаштував їм "виховну бесіду"
Радник Авакова назвав затримання "полтавського терориста" питанням кількох днів
Радник Авакова назвав затримання "полтавського терориста" питанням кількох днів
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
У гуртожитку КПІ зафіксували 52 випадки коронавірусної хвороби
У гуртожитку КПІ зафіксували 52 випадки коронавірусної хвороби
​Окупаційні війська на Донбасі отримали наказ про перемир'я
​Окупаційні війська на Донбасі отримали наказ про перемир'я
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
Пам'ятнику Лобановському біля стадіону "Динамо" фани закрили очі пов'язкою
Пам'ятнику Лобановському біля стадіону "Динамо" фани закрили очі пов'язкою
Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі
Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські воїни отримали винагороду за знищену техніку окупантів

Названо суму премій військовим за захоплену техніку та успішне виконання бойового завдання.

Українські воїни отримали винагороду за знищену техніку окупантів
Фото: Минобороны

За даними Міністерства оборони українські воїни з початку 2019-го і станом на липень 2020 року отримали 1,9 млн гривень за знищення російської техніки. Усього було ліквідовано 76 одиниць військової техніки окупантів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Як ідеться в повідомленні, за період 2019-20 років збройні формування Російської Федерації зазнали численних втрат за кількістю БПЛА, армійських вантажівок, гармат, мінометів тощо.

"За успішне виконання бойових завдань упродовж 2019-20 років військовослужбовцям виплачено винагороду в розмірі 6,3 млн гривень (з них 2,5 млн у 2020 році). За участь у бойових діях за цей самий період - 34,1 млн гривень (з них 12,9 млн у 2020-му)", - йдеться на сайті міністерства.

Зазначимо, винагорода за знищену (захоплену) техніку розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від особистого внеску.

Винагорода за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) розподіляється між військовослужбовцями, які виконували завдання, залежно від особистого внеску та періоду участі у виконанні завдання. Виплачується на військову частину.

Нагадаємо, на початку липня українськими військовими за добу було знищено один бліндаж та дві самохідні артилерійські установки загарбників, які розміщувалися на вогневих позиціях противника із суттєвим порушенням лінії відведення згідно з Меморандумом та Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей. У результаті операції вісьмох окупантів було вбито, ще одного поранено. 

У штабі ООС зазначили, що "агресія супротивника була придушена, моральний дух зломлений – у підрозділах окупаційних військ РФ морально-психологічний стан різко погіршився".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також