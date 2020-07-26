У гуртожитку КПІ зафіксували 52 випадки коронавірусної хвороби

В київському гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації, що входить до складу НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Сікорського", зафіксовано великий спалах коронавірусної хвороби.

Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

Там лабораторно підтвердили уже 52 випадки COVID-19.

"Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. За вчора у закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з захворілими. Серед них на сьогодні - 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР [полімеразної ланцюгової реакції]", - розказав в.о. директора Київського міського лабораторного центру.

Це половина від усіх вчорашніх нових випадків у Києві.

Всього в гуртожитку мешкають 152 курсанти.

"У гуртожитку проводяться відповідні заходи з дезінфекції. Усі інші контактні особи під медичним наглядом. Щоб запобігти поширенню інфекції серед курсантів у гуртожитку визначено місця для ізоляції захворілих", - сказав Чумак.