У Києві на карантин закрили Свято-Феодосіївський чоловічий монастир

Свято-Феодосіївський чоловічий монастир (ПЦУ), що розташований у центрі столиці біля Києво-Печерської Лаври, оголосив про закриття на самоізоляцію.

Відповідне оголошення розміщено на сторінці монастиря у Facebook.

"У зв‘язку з встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб з підтвердженням захворювання через коронавірус, відповідно до карантинних приписів Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області за останній тиждень коронавірус виявили у 15 священників. Фахівці ДУ "Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України" розпочали епідеміологічне розслідування.

Навесні на карантин закривали Києво-Печерську Лавру, Іонинський та Свято-Покрівський чоловічі монастирі, а також Свято-Вознесенький Флорівський монастир.