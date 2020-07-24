В Україні госпіталізували рекордну кількість пацієнтів із коронавірусом за добу

23 липня в Україні госпіталізували 255 хворих на коронавірусну інфекцію. За словами очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова, це новий антирекорд.

"Дуже тривожний показник - кількість людей, які були госпіталізовані. Сьогодні в нас такий антирекорд - 255 осіб, які були госпіталізовані з COVID-19", - сказав він під час брифінгу 24 липня.

За його словами, серед 972 осіб, у яких 23 липня було підтверджено ковід-2019, - 65 дітей і 43 медпрацівники. Загалом від початку епідемії захворіли 4 465 дітей і 8 196 медпрацівників.

Центр громадського здоров'я повідомляє, що від початку епідемії коронавірусу в Україні госпіталізація знадобилася 16 381 хворому. За цей час 481 хворий на ковід потребував підключення до апарата штучної вентиляції легенів.

Станом на ранок 24 липня в лікарнях перебуває 3 896 пацієнтів, 91 з них підключений до апарата штучної вентиляції легенів.

Як ми повідомляли, за добу в Україні підтвердили 972 нові випадки коронавірусу, 886 осіб одужали.