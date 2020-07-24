У Києві 45 пацієнтів із коронавірусом перебувають у тяжкому стані

На сьогодні в столиці вже 7396 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Сьогодні в столичних лікарнях із діагнозом "коронавірус" перебувають 283 хворих. Із них 19 дітей. 45 хворих - у тяжкому стані.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він уточнив, що двоє госпіталізованих з ковідом підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Іще 38 пацієнтів перебувають у медзакладах Києва з підозрою на коронавірус.

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 118 людей, одна людина померла.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 27, у Деснянському - 16, у Святошинському, Солом’янському і Шевченківському районах - по 12 випадків.

"За минулу добу одужала 121 людина. Всього коронавірус подолали 2667 мешканців Києва", - повідомив Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 7396 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Як ми повідомляли, в Україні 23 липня госпіталізували рекордну кількість пацієнтів із коронавірусом за добу.

За минулу добу в Україні виявили 972 нові випадки COVID-19. 886 пацієнтам вдалося побороти коронавірусну недугу, зафіксовано 20 пов’язаних із ковідом смертей.