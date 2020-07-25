Уряд оприлюднив перелік заборон для кожного рівня карантину

Уряд перерахував повний перелік заборон та обмежень, які діятимуть в Україні з 1 серпня відповідно до різних рівнів карантину.

Постанова "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19" оприлюднена на сайті уряду.

Залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону встановлюється “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки. Він визначається за результатами оцінки епідемічних показників за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Регіонам зі значним поширенням коронавірусу ("червоний", "помаранчевий", "жовтий") вважається той, в якому є хоча б одна з наступних ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.

Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більше восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

До "жовтого" рівня будуть відносити регіони, де завантаженість ліжок в лікарнях понад 50%, червоного - 75%.

Відповідно, до постанови, на всій території України на період дії карантину забороняється:

1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації

4) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства (крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту, працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій тощо.

5) перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування.

На "зеленому" рівні забороняється проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території, а також діяльність кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі. Також забороняється перевезення пасажирів у громадському транспорті у більшій кількості, ніж передбачено місць для сидіння.

На "жовтому" рівні заборонено те саме, що для "зеленого", а також відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту.

На "помаранчевому" рівні заборонено також проведення масових заходів за участю більше ніж 100 осіб та більше однієї особи на 20 кв. метрів, діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів, роботу після 24-ї та до 7-ї години нічних клубів, ресторанів, кафе, барів тощо, відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більше ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення планових заходів з госпіталізації, крім невідкладних випадків.

На "червоному" рівні заборонено перевезення пасажирів усіма видами громадського транспорту, відвідування закладів освіти здобувачами освіти, робота ресторанів, кафе, ТРЦ, розважальних закладів, фітнес-центрів, відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

Нагадаємо, що Уряд продовжив карантин до 31 серпня та з 1 серпня змінив його норми, впровадивши червону, помаранчеву, жовту та зелену зони.