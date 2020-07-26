В КНДР зафіксували першу офіційну підозру на коронавірус

Визнання першого випадку COVID-19 може бути завуальованим проханням про допомогу.

В Північній Кореї зафіксували першу офіційну підозру на коронавірус. Хворобу нібито привіз перебіжчик, який повернувся в КНДР з Південної Кореї.

Як пише Reuters, досі в Північній Кореї не було жодного підтвердженого випадку COVID-19. Щоправда офіційна статистика КНДР може брехати.

Через загрозу коронавірусу в прикордонному місті Кесон ввели надзвичайний стан та карантин. В державних новинах КНДР повідомили, що лідер держави Кім Чен Ин скликав екстрену нараду Політбюро через "критичну ситуацію, при якій злобний вірус проник в країну".

За офіційною версією, симптоми COVID-19 виявили у людини, яка втекла в Південну Корею три роки назад, а 19 липня незаконно повернулася через демаркаційну лінію. В повідомленні державної агенції KCNA не сказано, чи зробили цій людині тест на коронавірус. "Після кількох медичних перевірок виділень верхніх дихальних органів та крові цієї людини було отримано невизначений результат", тому особу помістили під карантин. Розпочато пошук контактних осіб.

Reuters вказує, що це повідомлення є дуже важливим, бо воно може бути завуальованим проханням про допомогу.

"Визнання випадку - поворотний момент для Північної Кореї. Це може бути звернення до світу за допомогою. Можливо, за гуманітарною допомогою", - сказав у коментарі агентству професор Чу Чже Ву з корейського університету Кьонхі.

Нагадаємо, що у Південній Кореї коронавірусом заразилися близько 14 тисяч людей. Переважна більшість з них уже вилікувалось, зараз хворіє менше тисячі.