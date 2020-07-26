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В центральному апараті Держлісагентства виявили спалах коронавірусу

Захворіли щонайменше вісім людей.

В центральному апараті Держлісагентства виявили спалах коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Вісім співробітників центрального апарату Державного агентства лісових ресурсів захворіли на коронавірус.

Про це повідомляється в фейсбуці начальника цього відомства Василя Кузьовича.

"Після підтвердження у трьох працівників центрального апарату Держлісагентства цієї хвороби, всі співробітники здали ПЛР-тести. На жаль, результати лабораторних аналізів підтвердили наявність цього захворювання ще у п'яти працівників центрального апарату Держлісагентства", - розповів чиновник.

Головний офіс Держлісагентства України розташований в Києві на вулиці Шота Руставелі.

Нагадаємо, що всього в Україні виявили вже понад 64 тисячі випадків COVID-19.

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