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Корнієнко: "Слуга народу" не збирає підписи за позачергову сесію Ради

Нардепи працюють з виборцями в округах. 

Корнієнко: "Слуга народу" не збирає підписи за позачергову сесію Ради
Александр Корниенко
Фото: Макс Левин

Наразі депутати "Слуги народу" не збирають підписи за проведення позачергової сесії Верховної Ради. 

Про це голова партії СН Олександр Корнієнко заявив на брифінгу під час партійного тренінгу "Слуги народу" в КВЦ "Парковий", пише "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про якісь дати, то я зараз не називав би конкретних дат. Конкретики з приводу цього у депутатів немає, збору підписів немає, підписних листів немає - жодного процесу не відбувається. Йдуть різні розмови і консультації, які можуть закінчитися позачерговими сесіями або вже черговою сесією, вона має бути за Конституцією першого вівторка вересня", - сказав Корнієнко.

Він заявив, що нардепи відправилися працювати в округи і "дуже натхненно працюють із виборцями", тому технічно складно зібрати 150 підписів, які необхідні для скликання позачергової сесії. 

"Якщо говорити про необхідність, то вона завжди є. По-перше, історія з тим, що затягнувся розгляд законопроєкту про гральний бізнес, який технічно і хронологічно вибив кілька десятків хороших законів із порядку денного - до них можна повертатися або думати, що робити з ними", - повідомив Корнієнко.

Він додав, що окрім проєктів закону, які не встигли розглянути на третій сесії, потрібно розглядати постанови, які блокують підписання законів.

"Також є проблеми організаційні: постановою заблоковано закон про "зелений" ринок енергії. Це може обійтися країні ще додатково в кілька сотень мільйонів гривень, і треба це враховувати", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, що позачергова сесія скликається тільки двома шляхами: на вимогу президента або 150 народних депутатів. Перша позачергова сесія за підписами "слуг народу" пройшла 21 липня.

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