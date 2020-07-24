Зеленський обговорив з президентом Єгипту поновлення туристичної діяльності

Президент наголосив на необхідності неухильного дотримання високих санітарних вимог у місцях відпочинку українських туристів.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Голова Української держави привітав Абделя Фаттаха Ас-Сісі з нагоди національного свята Єгипту – Дня Революції.

Сторони обмінялися думками щодо епідеміологічної ситуації в Україні та Єгипті, а також обговорили заходи з мінімізації наслідків пандемії COVID-19 для економік обох країн.

Володимир Зеленський відзначив поновлення Єгиптом туристичної діяльності та наголосив на необхідності неухильного дотримання високих санітарних вимог у місцях відпочинку українських туристів і всебічного захисту їхніх прав, включно з безкоштовним наданням висококваліфікованої медичної допомоги в разі такої потреби.

"Українські авіакомпанії з 1 липня відновили чартерні рейси до міжнародних аеропортів Шарм-ель-Шейха та Хургади, наші туристи стали першими іноземними гостями після послаблення карантину. Для мене вкрай важливим є забезпечення безпеки і здоров’я українців за кордоном", – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери держав високо оцінили стан і перспективи торговельно-економічної співпраці між Україною та Єгиптом, а також обговорили подальші кроки з розвитку взаємовигідного співробітництва на ключових напрямах.

Окремо обговорювали тематику посилення співпраці в космічній галузі.

"Враховуючи значний досвід і наявну промислову й інженерну базу, Україна зацікавлена в поновленні взаємовигідної співпраці з Єгиптом за такими напрямами, як виробництво й управління супутниками, модернізація наземної бази управління польотами та обладнання для випробування космічних апаратів, підготовка та навчання єгипетських фахівців", - сказав президент.

Голови Української держави та Єгипту обмінялися запрошеннями відвідати їхні країни після нормалізації епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо, 14 червня Єгипет офіційно оголосив про готовність відкрити туристичний сезон після трьох місяців карантину і приймати міжнародні рейси з липня 2020 року.