Шмигаль запевнив, що Державну фіскальну службу ліквідують до кінця 2020

Уряд ліквідує Державну фіскальну службу до кінця поточного року. Ліквідація ДФС є фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги для України.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час візиту в Брюссель, передає "РБК-Україна".

"Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби", - заявив прем'єр.

Він пояснив, що саме є однією з умов отримання другого траншу в рамках п'ятої програми надання Україні макрофінансової допомоги.

"Наша ідеологія, це має бути інтелектуальний орган (замість Державної фіскальної служби - ред.). Не силовим, а інтелектуальним. Тобто, орган, який буде мати доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати їх у відповідний орган", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що комісію з реорганізації ДФС Кабмін створив торік у травні.

23 липня Україна і ЄС підписали меморандум про отримання макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро. Перший транш держава отримає зразу після ратифікації документу Верховною Радою, а для другого траншу треба виконати певні умови, зокрема і реформувати ДФС.