Новим головою Держлісагентства став Василь Кузьович

Кабінет Міністрів призначив Василя Кузьовича новим головою Державного агентства лісових ресурсів України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень...Кузьовича Василя Степановича - головою Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)", - написав він у фейсбуці.

Юрія Болоховця призначено заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Нагадаємо, 2 липня Кабінет Міністрів звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького.

Відомо, що Василь Кузьович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства Бережанського агротехнічного інституту в Тернопільській області.