Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)
Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Рада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ Ситника
Рада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ Ситника
Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою
Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови
МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови
​Вірменія викликала українського посла через заяви МЗС про конфлікт з Азербайджаном
​Вірменія викликала українського посла через заяви МЗС про конфлікт з Азербайджаном
​Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
​Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
ГоловнаПолітика

Новим головою Держлісагентства став Василь Кузьович

Заступником голови призначено Юрія Болоховця.

Новим головою Держлісагентства став Василь Кузьович
Василь Кузьович (у центрі)
Фото: bati.nubip.edu.ua

Кабінет Міністрів призначив Василя Кузьовича новим головою Державного агентства лісових ресурсів України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень...Кузьовича Василя Степановича - головою Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)", - написав він у фейсбуці.

Юрія Болоховця призначено заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Нагадаємо, 2 липня Кабінет Міністрів звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького.

Відомо, що Василь Кузьович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства Бережанського агротехнічного інституту в Тернопільській області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також