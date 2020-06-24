Гослесагентство отвергло связь между вырубкой Карпат и паводком

Государственное агентство лесных ресурсов считает, что нынешний паводок на западе Украины связан с рекордными осадками, а не вырубкой карпатских лесов.

Об этом говорится в комментарии главы агентства Андрея Заблоцкого.

"Лес может удержать некоторое количество осадков, но не с такими объемами, какие мы наблюдаем сейчас в Карпатах. Давайте в цифрах - в среднем количество осадков в Ивано-Франковской области составило около 2,8 млрд кубометров, а лес максимально мог поглотить около 200-250 млн кубометров. Это лишь 10% от всех осадков. Значит, лес не может обуздать стихию горных рек. Лес - не дамба для предотвращения паводков и сдерживания такого количества и силы воды. Поэтому заявления, что причиной наводнений являются рубки - это манипуляция и популизм", - сказал Заблоцкий.

По его словам, в последние годы рубки постоянно сокращаются. За пять лет объем заготовки древесины в Карпатском регионе уменьшился на 20% - с 4,2 млн кубометров в 2015 году до 3,3 млн кубометров в 2019-м. Объем незаконных рубок тоже снизился - с 12 тыс. кубометров в 2016 году до 3,6 тыс. кубометров в 2019-м.

В ведомстве утверждают, что с 1990 года площадь создания лесов в среднем на 10% превышает площадь вырубки.

Агентство со ссылкой на Институт экологии Карпат, Институт горного лесничества и Львовский национальный лесотехнический университет называет несколько основных причин паводков: цикличность колебания пониженной и повышенной водности, густота речной сетки, а также уничтожение поймы рек и чрезмерные осадки.

Напомним, что июньский паводок в 2020 году, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, превысил по масштабам паводок 2008 года, который считался сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.