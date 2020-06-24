Ставки по гривневым депозитам в Украине впервые опустились ниже 10%

Еще несколько лет назад ставки под 23% были обычным явлением

Национальный банк предупредил вкладчиков о завершении "эры высоких ставок" по гривневым депозитам.

Об этом говорится в отчете Нацбанка о финансовой стабильности.

"Динамика депозитных ставок уже отражает новую реальность - в ближайшее время почти во всех банках они войдут на территорию одноцифровых значений. Все предусловия для этого созданы: низкие темпы инфляции, стабильные инфляционные ожидания, доверие к банковскому сектору и снижение ключевой ставки НБУ", - сказано в документе.

Регулятор полагает, что теперь конкуренция между банками сместится в сторону стабильности.

"Вкладчики будут отдавать предпочтение более надежным банкам, несмотря на невысокую доходность, которую те будут предлагать. Эта закономерность уже несколько лет проявляется в сегменте валютных депозитов. Население хранит валютные средства преимущественно в устойчивых банках, хоть они и предлагают все более низкую доходность", - заявил Нацбанк.

Директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук на брифинге уточнил, что если в начале кризиса ставки по депозитам составляли около 12%, то сейчас они уже ниже 10%.

"Это небольшое историческое достижение. На этой неделе впервые в истории банковского сектора индекс ставок по депозитам физических лиц снизился чуть ниже 10%", - сказал он.

Этот индекс рассчитывается компанией Thomson Reuters на основе номинальных ставок ведущих украинских банков.

Индекс ставок по депозитам физлиц с начала июня на 3, 6, 9 и 12 месяцев

Напомним, что НБУ еще в начале года предупреждал, что при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом в Украине могут резко снизиться ставки по депозитам.